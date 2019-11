«Invisibilisation des SDF» thème de la prochaine Saint-V

«Minderbedeeld of minder verdeeld, citoyens invisibles et gouvernements nuisibles», c’est le thème que l’Association des cercles étudiants et la Brussels studentengenootschap, son homologue néerlandophone, ont choisi pour la Saint-Verhaegen du 20 novembre prochain. «Le comité organisateur composé des cercles membres de la BSG et de l’ACE s’est rapidement penché vers un thème qui reprenait le sujet des inégalités sociales», précise l’association.

« La question de l’invisibilisation des sans-abri par le gouvernement bruxellois ainsi que la précarité dans le milieu étudiant ont pu être pris en exemples.