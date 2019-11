D1B: drôle de week-end pour l’USG qui dit au revoir à la tranche

La messe est dite pour l’Union depuis ce dimanche et la victoire de Virton à Lokeren. Les Saint-Gillois sont éliminés de la course à la première tranche et vont pouvoir nourrir de sérieux regrets en attendant qu’une décision soit prise concernant l’arrêt de leur rencontre de vendredi face à Louvain.

Après avoir laissé échapper en chemin des points très précieux, l’Union s’était mise dans une situation très inconfortable en cette fin de premier tour où elle n’avait plus son sort entre les mains. Il lui aurait fallu un miracle pour qu’elle s’adjuge la tranche mais celui-ci n’a pas eu lieu.