L’asbl Infirmiers de rue lance lundi une campagne d’affichage à Bruxelles afin d’y sensibiliser le public au sans-abrisme et de récolter des fonds. En Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de personnes sans-abri et mal logées a plus que doublé en 10 ans, ressort-il d’une étude publiée lundi dans la revue Brussels Studies. «La fin du sans-abrisme n’est pas un rêve lointain», soutient l’association.

L’affiche montre un morceau de carton accompagné de l’inscription « Matelas Padeböl, 0,10 euro», en dessous desquels on peut lire « Blague à part, ensemble, mettons fin au sans-abrisme ». Tel est le message de la campagne lancée lundi à Bruxelles par l’ASBL Infirmiers de rue.