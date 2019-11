Le Cirque Royal affiche une santé d’enfer depuis sa rénovation

Après sa rénovation, le Cirque Royal est reparti de plus belle, selon la Ville de Bruxelles qui exploite la salle. En un an, la salle a accueilli plus de 140.000 spectateurs et près de 2.000 artistes.

« La rénovation du Cirque Royal a été un vrai succès. Elle a pu redonner de la magnificence à cette salle », s’est réjoui Philippe Close (PS) lundi. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, accompagné de l’échevin du Logement Khalid Zian (PS) et du directeur du Cirque Denis Gerardy, a présenté des chiffres qui font état d’un réel engouement pour le lieu culturel.