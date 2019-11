«Cette interruption de 25 minutes, c’est de l’amateurisme»

Battu à Tessenderlo, le RWDM est quelque peu retombé dans ses travers mais n’a pas été aidé par les événements, dont une interruption de près d’une demi-heure lors d’un temps fort.

Tessenderlo et le RWDM ne seront, jamais, deux tourtereaux et ne partiront vraisemblablement jamais en lune de miel ! Et pour cause, entre ces deux clubs, il ne se passe pas une rencontre sans que quelque chose ne se passe. Samedi, si les deux formations ont été correctes l’une envers l’autre, c’est l’arbitre qui est venu mettre son petit grain de sel.