Des peines de 12 à 37 mois de prison pour des pickpockets

Quatre hommes faisant partie d’une bande de pickpockets ont écopé mardi de peines de prison allant de 12 à 37 mois. Ils opéraient dans les gares et les alentours de plusieurs hôtels entre février 2018 et février 2019. Aucun des quatre prévenus ne s’est présenté au procès.

Les quatre hommes étaient poursuivis par le parquet de Bruxelles pour dix méfaits. Le quatuor rôdait dans les environs des gares bruxelloises ainsi qu’autour des hôtels du centre et s’en prenait systématiquement aux sacs de voyage et sacs à dos des touristes et usagers de trains.