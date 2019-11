Un cycliste grièvement blessé dans une collision avec un camion

Un cycliste est entre la vie et la mort relatent nos confrères de la DH. Celui-ci a été renversé par un camion ce mardi midi dans la rue Théodore Verhaegen à Saint-Gilles.

« La victime est née en 1985 et a été renversée à cause de l’angle mort. Elle a été transportée en urgence à l’hôpital et est actuellement opérée. On ignore son état de santé actuel », confirme à nos confrères, la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Forest et Anderlecht).