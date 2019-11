Saint-Josse passe au 4/5e pour le personnel de plus de 55 ans

Lors de notre série spéciale «un an après les communales», Emir Kir annonçait: «Sur le plan du personnel, je pense que la commune va être un précurseur durant cette législature. Nous allons à partir du 1er janvier 2020 entrer dans une nouvelle aire. Pour toutes les personnes au-dessus de 55 ans, il sera possible de passer en 4/5e temps et de maintenir le salaire», explique Emir Kir. Il vient de signer ce mardi matin le protocole d’accord avec les syndicats.

Dès le 1er janvier 2020, le personnel de la commune de Saint-Josse qui a plus de 55 ans pourra faire la demande d’avoir des semaines de 4 jours de travail. « Le bien-être au travail est fondamental. Le personnel pourra mieux concilier vie privée et vie professionnelle », s’enthousiasme Emir Kir (PS), bourgmestre de Saint-Josse, également en charge du personnel.