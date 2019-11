345.000 euros débloqués pour l’Athénée Uccle 2

L’état de l’Athénée royal Uccle 2 inquiète les pouvoirs publics. Depuis le 21 octobre, un arrêt de travail a lieu chaque jour entre 11h50 et 12h45 dans cet établissement scolaire. Le personnel dénonce des conditions de travail insalubres, tant pour les élèves que pour le corps enseignant. Une situation qui dure depuis de trop longues années. Les jeunes et les enseignants doivent, par exemple, travailler dans des bâtiments provisoires qui ont cinquante ans. Le personnel fait état de fuites de gaz, pour lesquelles Sibelga a dû intervenir en urgence, mais également d’infiltrations d’eau, de faux plafonds absents ou encore d’éclairages défectueux et dangereux.

Cette situation a été évoquée lundi au parlement de la Communauté française lors de questions posées par les députés Gaetan Van Goidsenhoven (MR) et Alice Bernard (PTB). « Quelle est la situation exacte de l’Athénée royal d’Uccle 2 ? Pourriez-vous brosser l’étendue des problèmes liés aux infrastructures ?