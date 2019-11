La grève du personnel d’entretien du CHU Brugmann prolongée

Le personnel d’entretien du CHU Brugmann entré en grève mardi matin prolongera le mouvement mercredi pour réclamer une revalorisation salariale de 10%, une révision des niveaux barémiques avec suppression des grades E pour les rehausser en grade D, et des engagements supplémentaires afin d’améliorer les conditions de travail qui seraient devenues insoutenables.

Ces revendications sont portées dans le cadre de manifestations organisées depuis environ un an par les administrations locales et régionales (ALR), incluant les CPAS et les hôpitaux publics, en région bruxelloise.