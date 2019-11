Enfin un budget et un plan triennal à Evere

Le plan triennal 2019-2021, la note d’orientation politique et le budget 2019 ont été approuvés ce mardi soir lors du dernier conseil communal.

Un peu plus d’un an après les élections communales, Evere a enfin un budget. Le blocage budgétaire a duré tout de même un an. L’opposition Écolo/MR avait même été jusqu’à convoquer un conseil communal extraordinaire pour faire bouger les choses. Le conseil communal de ce mardi soir était d’ailleurs également un conseil communal extraordinaire.