La semaine des quatre jours pour les 55 + à Saint-Josse

La mesure est appelée à entrer en vigueur le 1er janvier prochain.

Les autorités communales de Saint-Josse et les organisations syndicales CGSP, SLFP et CSC ont signé mardi un protocole d’accord permettant à l’ensemble du personnel communal âgé de plus de 55 ans de bénéficier d’un régime de travail de quatre jours par semaines, sur base volontaire, avec maintien du salaire à temps plein.