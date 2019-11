La Région bruxelloise donne naissance à Famiris

L’agence fédérale pour les allocations familiales Famifed a donné mardi le coup d’envoi d’une campagne de communication pour faire connaître Famiris, celle qui lui succédera, à Bruxelles, en tant que caisse d’allocations familiales publique dès le 1er janvier prochain.

Au-delà d’une présentation du site web et du logo de la nouvelle venue, Tania Dekens, administratrice générale de Famifed, a activé officiellement le dispositif d’affichage tous azimuts dans le métro et sur l’espace public ainsi que le concours organisé via les réseaux sociaux. L’objectif est de faire connaître Famiris auprès des familles bruxelloises.