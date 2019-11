Le dernier distributeur de billets de Neder va disparaître

Le territoire de Neder-Over-Hembeek compte encore une agence bancaire avec un distributeur de billets. Mais cet espace Belfius va disparaître à la fin de l’année 2019 et les riverains vont connaître des problèmes pour s’approvisionner en cash.

À Neder-Over-Hembeek, la dématérialisation des services bancaires est une réalité qui se ressent concrètement chez les riverains. Il y a un peu plus d’un an, on comptait encore trois agences bancaires sur ce territoire situé au nord de la Ville de Bruxelles. Depuis, la banque ING a quitté les lieux et Fortis l’a suivi il y a peu.