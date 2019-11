St-Josse: internement requis contre le présumé violeur d’un home

Ce mardi, Mostefa Z., un pensionné de 68 ans a une nouvelle fois contesté les préventions de viols et d’attentats à la pudeur qui lui sont reprochés. Il assure être victime d’un complot des infirmières. Entre 2017 et 2018, le sexagénaire s’en serait sexuellement pris à plusieurs copensionnaires d’un home de Saint-Josse-ten-Noode. Le parquet de Bruxelles a requis son internement. La défense estime qu’il y a un doute raisonnable et demande l’acquittement.

