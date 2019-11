Judo: le fabuleux destin du «colosse» Yves Ndao

Ce week-end, Yves Ndao a remporté le titre de champion de Belgique dans la catégorie des +100kg à Anvers. À 18 ans, le judoka du club de La Chênaie à Uccle, celui d’un certain Sami Chouchi, est d’ores et déjà promis à un très bel avenir. Et pourtant, issu d’un milieu modeste, il semblait loin d’être prédestiné à ce destin.

Médaillé de bronze au National l’année dernière, Yves Ndao a pris sa revanche sur Edouard Capelle qui l’avait justement battu il y a un an. « C’était ma bête noire et je l’ai vaincue », déclare-t-il. « Cela m’avait fait du mal de m’incliner en demie l’an dernier. Pour cela, c’est vraiment une sensation indescriptible que je ressens.