Laeken: un meurtre pour une casquette à… «150€»!

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances de cette dramatique affaire qui a envoyé un jeune de 19 ans, Dimitri, au cimetière et un autre de 20 ans, Mourad, en prison…

Les circonstances du meurtre de Dimitri, 19 ans, qui s’est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi à cause d’un présumé vol de casquette (La Capitale de ce mardi 5 novembre), se précisent.