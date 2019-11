Forest: «vous devez enlever les feuilles de votre trottoir»

«Les arbres se débarrassent de leurs feuilles pour affronter l’hiver. Les trottoirs jonchés de feuilles mortes peuvent être glissants. L’entretien de votre trottoir est sous votre responsabilité», rappelle la commune de Forest.

Comme à chaque automne, les arbres se débarrassent de leurs feuilles pour affronter l’hiver. Nos rues se trouvent alors tapissées par tout ce feuillage multicolore. Afin de garantir la sécurité et la mobilité de tous, il est rappelé à chaque Forestois que : « Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté.