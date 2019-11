Ecolo s’oppose au projet d’élargissement du Ring de Bruxelles

Le 30 septembre dernier, les négociateurs flamands de la « suédoise bis » sont parvenus à un accord de majorité. L’accord présenté par le nouveau gouvernement flamand confirme la volonté de mettre en œuvre rapidement le projet de renforcement de la capacité du Ring (R0) qui encercle le territoire de la Région bruxelloise.

Une telle mesure ne tient pas compte de l’impact qu’un tel élargissement aurait sur Bruxelles et ses habitants qui subiront de plein fouet les conséquences de ce renforcement de la capacité routière, telles que la hausse du trafic et des embouteillages et une augmentation de la pollution de l’air, estime Ecolo dans un communiqué.