Les chauffeurs De Lijn toujours en grève

Les chauffeurs de bus De Lijn et le personnel technique des dépôts Leerbeek, Meerbeek, Dilbeek, Asse poursuivent leur mouvement de grève débuté mardi. Les dépôts d’Anderlecht (La Roue) et de Vilvorde ont également embrayé, a indiqué mercredi le représentant de l’ACOD (CGSP) Marcel Conters.

Le personnel dénonce des problèmes de planning qui sont liés, selon les syndicats, aux réductions des coûts et à la réorganisation mise en œuvre par l’entreprise depuis plusieurs mois. Les horaires irréguliers nuisent, visiblement, à la vie sociale et familiale des employés. « Et tout cela suscite un malaise général », pointe Marcel Conters.