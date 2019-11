La police refuse de prendre sa plainte car elle parle français

Fatima (nom d’emprunt), une Molenbeekoise de 39 ans, a vécu une nuit d’horreur entre le samedi 2 et le dimanche 3 novembre dernier. Elle est partie en week-end à Ostende avec son compagnon qui l’a rouée de coups dans leur chambre d’hôtel. Le réceptionniste a appelé la police qui n’a pas voulu embarquer l’individu, prendre sa plainte ni appeler une ambulance.

Fatima (nom d’emprunt), une Molenbeekoise, est partie en week-end à la mer avec son compagnon avec qui elle est en couple depuis 2 ans et demi. Après avoir bu quelques verres, il s’est mis à la frapper au visage. « Mon compagnon m’a battue dans la chambre d’hôtel pendant plus d’une demi-heure, il me donnait des coups de poing au visage et des coups de pied dans le crâne.