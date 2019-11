Gouvernement bruxellois: les cabinets Ecolo toujours pas publiés

Sur le site officiel de la Région bruxelloise, chaque ministre et secrétaire d’État communique normalement la composition de son cabinet. Alors que le gouvernement a été installé à la mi-juillet, les cabinets des deux membres Ecolo du gouvernement (Alain Maron et Barbara Trachte) ainsi que de la secrétaire d’État socialiste Nawal Ben Hamou n’ont pas encore été communiqués.

Et cela fait grincer des dents chez certains qui estiment qu’Ecolo aurait pu être plus rapide alors que les Verts sont souvent pointilleux sur la transparence. « On n’a pas encore eu le temps », nous précise le porte-parole d’Alain Maron. « Il y a encore des engagements en cours. En revenant de congé, j’ai découvert 20 nouveaux collègues », précise-t-il.