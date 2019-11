Bruxelles: le magasin JD Sports pillé par une dizaine de jeunes

Les faits se sont déroulés ce mercredi, en fin de journée. Aucune interpellation n’est intervenue…

La scène – à voir en vidéo – s’est jouée ce mercredi, en fin de journée, dans le magasin JD Sports de la rue Neuve, à Bruxelles. Une dizaine à quinzaine de jeunes sont venus attaquer et piller ce magasin qui vend des chaussures et vêtements de sport. La police locale est intervenue, mais aucune interpellation n’a jusqu’ici eu lieu. « Les faits se sont passés entre 19 h 00 et 19 h 02.