Les sportifs méritants de Forest récompensés

Ce vendredi 8 novembre à 19h, le collège des bourgmestre et échevins attribuera les Mérites Sportifs à l’Abbaye de Forest. Cet événement annuel récompense les sportives et les sportifs forestois qui se sont illustrés par leurs performances. Cette année, de nombreuses personnalités exemplaires seront récompensées.

Claire Orcel - championne de Belgique en saut en hauteur et finaliste aux championnats du monde de Doha - , et l’équipe de 15 citoyens sponsorisée par la commune de Forest qui a participé à «Race for the cure» font notamment partie des lauréats. Pour rappel, « Race for the cure » est une course de solidarité en soutien aux femmes ayant eu le cancer du sein. Elle a eu lieu début octobre.