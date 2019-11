Toujours trop d’œuvres du Musée Magritte prêtées

Il y a un an, La Capitale vous rapportait que 13 œuvres de Magritte étaient absentes du musée bruxellois car elles avaient été prêtées à San Francisco. Certaines étaient tout de même emblématiques, ce qui mécontentait les visiteurs. Un Bruxellois avait même introduit une plainte au médiateur fédéral. Un an après, cette plainte est toujours restée sans réponse et le musée récidive avec un nouveau prêt d’œuvres. De quoi agacer Bernard Hennebert, écrivain bruxellois et fervent défenseur des droits des consommateurs de culture.

Du 10 octobre 2019 au 9 février 2020, se déroule aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique l’exposition temporaire « Dali & Magritte ».