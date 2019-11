Saint-Josse: un concert de gospel pour l’ASBL «Les Petits Barons»

Un concert de gospel aura lieu à l’église de Saint-Josse, sur la place éponyme, le 7 décembre à 20h.

Cette représentation hommage aux Beatles se fera au profit de l’ASBL « Les Petits Barons » qui scolarise des enfants dans la région de Tanger au Maroc. Didier Likeng et AnnieM seront accompagnés de plus de 100 choristes. Il est nécessaire de réserver et le billet coûte 6 ou 11 euros.