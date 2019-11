Une exposition sur les superhéros au Musée Juif de Bruxelles

Le Musée Juif de Belgique présente l’exposition Superheroes Never Die.

Comics and Jewish Memories du 8 novembre 2019 au 26 avril 2020. Organisée en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris et le Joods Historisch Museum d’Amsterdam, cette exposition a été actualisée pour l’occasion par Bruno Benvindo et Karim Tall.