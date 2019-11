Grève à Bruxelles: rien de concret pour les travailleurs

Plusieurs centaines de fonctionnaires et travailleurs des communes et hôpitaux publics de la capitale – environ 500 selon les forces de l’ordre – ont manifesté leur mécontentement, jeudi matin, devant le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Ils protestent contre l’absence de réponse à leurs revendications d’amélioration barémique et de leurs conditions de travail formulées depuis des mois.

Ils mènent diverses actions depuis la rentrée. À l’étroit dans son carcan budgétaire, la Région bruxelloise qui n’est pas leur pouvoir direct de tutelle se montre jusqu’ici peu disposée à mettre la main au portefeuille à la place des premières concernées, à savoir les communes.