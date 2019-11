Molenbeek: Ecolo dénonce l’inoccupation de logements du CPAS

Depuis plusieurs années, le CPAS de Molenbeek laisse une dizaine de logements inoccupés. Ils sont situés rue de la Vieillesse heureuse. Ecolo dénonce l’inactivité du CPAS dans la réaffectation de ces logements. Le CPAS affirme avoir un plan de rénovation.

À l’arrière du home du CPAS de Molenbeek, Arcadia, et à côté du parc du Scheutbos, le CPAS compte 16 logements situés rue de la Vieillesse heureuse. 16 logements pour des personnes de plus du troisième et quatrième âge mais dont 11 sont inoccupés depuis plusieurs années.