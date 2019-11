Anderlecht devrait continuer à payer Dimata malgré son absence

L’attaquant des Mauves ne devrait pas revenir avant le mois de janvier, voire avril.

Sur la touche depuis le mois de février, Landry Dimata est sur le chemin de la revalidation et espère revenir au plus même si les espoirs sont minces de le retrouver avant le mois de janvier. Selon Het Laatste Nieuws, le Sporting d’Anderlecht devrait néanmoins continuer à payer son joueur au-delà des six mois de salaire obligatoire quand un joueur est blessé.