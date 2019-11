A la côte : D'abord des éclaircies. Plus tard, risque d'une averse. Dans l'est du pays : Nébulosité variable (parfois des nuages cumuliformes) avec, plus tard, risque d'une ondée locale. Dans l'extrême sud-ouest du pays : Parfois des nuages bas et de la brume. Ensuite, nébulosité devenant variable. Dans le centre et le nord-ouest du pays : Assez ensoleillé. L'après-midi, alternance d’éclaircies et de passages nuageux (cumulus).

15h 10°C 5 km/h 17h 8°C 5 km/h 19h 5°C 6 km/h 21h 4°C 6 km/h