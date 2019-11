Plaisirs d’Hiver: une édition 2019 plus bruxelloise

La 19ème édition des Plaisirs d’Hiver organisés dans la capitale du 29 novembre au 5 janvier prochain s’annonce plus bruxelloise que les précédentes, ont annoncé vendredi le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, et les échevin(e)s Delphine Houba (Grande événements), Arnaud Pinxteren (Participation et Petite Enfance), Bart Dhondt (Mobilité) et Fabian Maingain (Economie-Commerce). Comme c’est l’année Manneken Pis, le plus emblématique de tous les Bruxellois, du haut de ses 400 printemps, sera à l’honneur. Une chasse aux trésors, avec diverses représentations du lutin, sera dans ce cadre proposée aux visiteurs.

L’événement intégrera également, pour la première fois, la place De Brouckère qui endosse pleinement son statut de place publique depuis l’aménagement du piétonnier. Elle hébergera notamment la patinoire. Long de près de 2,5 kilomètres, le parcours des Plaisirs d’Hiver connaîtra d’autres modifications.