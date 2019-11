Fuite de gaz sur un chantier à Uccle: aucune évacuation

A la côte : Davantage de nuages et risque d'averse. Dans l'extrême sud-ouest du pays : Parfois des nuages bas et de la brume. Ensuite, nébulosité devenant variable. Dans le centre et le nord-ouest du pays : Alternance d’éclaircies et de passages nuageux (cumulus). En Ardenne : Nébulosité variable (parfois des nuages cumuliformes) avec risque d'une ondée locale.

16h 9°C 7 km/h 18h 7°C 7 km/h 20h 4°C 7 km/h 22h 3°C 7 km/h