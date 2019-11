Une douzaine de faussaires quinquas interpellés à Bruxelles

Par TC et DH

Selon nos informations, un réseau de fabrication de faux documents actif à Liège et Bruxelles a été démantelé le 22 octobre dernier par la police fédérale. Douze personnes ont été inculpées, dont une employée de la ville de Liège et dix se sont vus décerner un mandat d’arrêt. Les suspects étaient actifs depuis un long moment et avoisineraient tous la cinquantaine d’années.