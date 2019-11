Selon le directeur d’Actiris: «le chômage va cesser de baisser»

Même si le nombre de chercheurs d’emploi reste à un niveau élevé, 5 ans ou 60 mois de baisse consécutive du chômage à Bruxelles ce n’est pas rien! Le directeur d’Actiris Grégor Chapelle explique ce qui a conduit à cette performance et pourquoi il pense que cela ne va plus se poursuivre longtemps.

60 mois consécutifs de baisse du chômage à Bruxelles, c’est une incontestable performance. Le directeur d’Actiris s’en réjouit et commente cet « exploit ». « C’est d’autant plus agréable que le chômage des jeunes a entamé sa décrue dès 2013, il y a 6 ans et demi et on est maintenant à 76 mois de baisse pour les jeunes », explique Grégor Chapelle.