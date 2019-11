Jette: appel pour le Artiestenparcours d’Artistes 2020

Au nord du sillon Sambre et Meuse : Éclaircies et de la brume par endroits. Dans le sud-est du pays. : Nuages bas et brume en de nombreux endroits. Localement, risque de brouillard(givrant)

09h 0°C 7 km/h 11h 4°C 9 km/h 13h 9°C 10 km/h 15h 9°C 9 km/h 17h 4°C 10 km/h 19h 2°C 10 km/h 21h 2°C 9 km/h