Portes ouvertes au Musée du Vitrail à Etterbeek

Ce dimanche 17 novembre, le musée-école du vitrail ouvre exceptionnellement ses portes au public. Situé dans l’avenue de la Chasse, ce lieu peu connu du public peut aussi se visiter en groupe.

Notre capitale peut se targuer de compter un musée du vitrail. Il se trouve non loin du quartier de La Chasse et a été fondé à l’initiative de deux artistes passionnés et réputés : Pierre et Marcelle Majerus. Ce dimanche 17 novembre, de 11h à 16h30, il ouvrira ses portes au public à l’occasion de la Journée des Artisans.