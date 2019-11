L’Oréal et Proximus livrent à vélo dans Bruxelles

15.000 livraisons plus durables par an pour les deux entreprises. - D. R.

Depuis quelques jours, L’Oréal et Proximus ont décidé d’unir leurs forces pour diminuer leur empreinte écologique. Ils ont choisi d’effectuer des livraisons à vélo électrique dans des salons de coiffure et des points de vente Proximus. Une manière de rendre près de 15.000 expéditions par an plus durables.