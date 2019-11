3e édition des Garages numériques à la Bourse à Bruxelles

La 3e édition des Garages numériques, un festival dédié aux arts visuels et sonores, a vu défiler 5.009 spectateurs. L’événement s’était exceptionnellement installé de jeudi à lundi, pendant cinq jours et quatre nuits, à la Bourse de Bruxelles, ont annoncé mardi les organisateurs. Cette fréquentation est équivalente à celle de la précédente édition, qui s’était, elle, étalée sur 12 jours.

Les festivaliers ont été particulièrement nombreux vendredi (1.289 spectateurs) et samedi (1.526 spectateurs), pour les deux plus grandes soirées prévues. Ils étaient en outre 712 jeudi, 808 samedi et 674 lundi.