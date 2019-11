Bruxelles: voici les chiffres du chômage dans votre commune

La Wallonie et Bruxelles continuent de voir leurs statistiques du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) baisser. La première région compte un taux de 13% de DEI au 31 octobre. Il y a un an, à la même époque, il était de 13,6%. Pour la seconde, on est passé de 16,22% l’an dernier à 15,8%.

Charles Michel l’avait promis en parlant de ses «jobs, jobs, jobs». Si l’on en croit les statistiques, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) en Wallonie a bel et bien baissé au fil des ans. Il y avait, dans la Région, 201.750 chômeurs au 31 octobre de cette année. Soit 9.990 de moins qu’à la même date mais en 2018. Il y a quatre ans, la Wallonie comptait 236.785 DEI.