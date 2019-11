Le L-festival valorisera l’art lesbien, bi et trans à Bruxelles

La 7e édition du L-festival, le rendez-vous lesbien, bi, trans et féministe, se tiendra du 21 au 30 novembre dans différents lieux de la capitale sur le thème «Dikes & Crews». De 3.000 à 5.000 personnes sont attendues durant les 10 jours de l’événement.

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 21 novembre à 19h à la RainbowHouse avec le vernissage de l’exposition rétrospective «DYKES got talent - 5 years of L-Festival Photocontest». Elle réunira les photographies des artistes lesbiennes, bi et trans qui se sont inspirés des thèmes de chacune des éditions précédentes dans le cadre de ce concours.