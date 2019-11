Le CPAS de la Ville renforce son offre de salles d’étude

Dans le centre et le nord du pays : D'abord encore variable avec des averses locales. Ensuite, graduellement plus sec. Ciel partiellement à très nuageux avec parfois des éclaircies. Dans le sud-ouest du pays : Généralement sec avec parfois des éclaircies. Ensuite, à nouveau une augmentation du risque d'averses (à partir de la frontière française). En Ardenne et en Lorraine belge : Ciel couvert avec quelques averses locales, parfois à caractère hivernal (principalement au-dessus de 500-600 m). Par endroits, visibilité réduite par les nuages bas.

15h 8°C 10 km/h 17h 7°C 11 km/h 19h 5°C 15 km/h 21h 5°C 17 km/h