Coupes budgétaires: protestation devant le parlement flamand

La plate-forme «Events by STATE of the ARTS brussels» appelle à manifester le jeudi 14 novembre 2019 à 9h devant la salle Jan Van Eyck du Parlement flamand, à Bruxelles.

Le ministre-président flamand du gouvernement Jan Jambon (N-VA) va dévoiler ses objectifs de réduction des subsides (jusqu’à -60 %) devant la commission de la culture. « C’est l’une des dernières occasions d’exprimer notre désaccord avant le 19 décembre », écrit l’organisation qui se bat pour les droits des artistes.