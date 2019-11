Jam’in Jette Indoor le 16 novembre

Le Jam’in Jette Indoor sera de retour le 16 novembre au centre culturel de Jette pour un moment festif et convivial. « Notre souhait est de proposer une programmation musicale originale à un prix démocratique ainsi qu’une offre des à-côtés qui restent cohérents. Des groupes de musique engagés dans une démarche de partage et non de profit.