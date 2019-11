Début du chantier de rénovation de la Tour Brunfaut à Molenbeek

Ce mardi 12 novembre, a été officiellement inauguré le chantier de réhabilitation totale de l’emblématique Tour Brunfaut, en présence de la secrétaire d’État bruxelloise en charge du Logement et de l’Egalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS), de la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), des présidents et directeurs généraux de la SLRB et du Logement Molenbeekois ainsi que des architectes en charge du projet.

L’immeuble de 17 étages, datant de 1965, situé rue Brunfaut, à Molenbeek, à proximité du canal était inoccupé depuis plusieurs années.