Des trottoirs plus larges, un nouveau revêtement de la chaussée, des dalles de guidage pour les aveugles et personnes mal voyantes, des îlots pour de nouvelles plantations et un meilleur plan de circulation des piétons autour du grand noyer : le chantier de réaménagement de la rue des Bougainvillées est arrivé à son terme.

La rue refaite a été inaugurée ce mercredi 13 novembre en compagnie des autorités communales.