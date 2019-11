Ixelles: le marché de Noël sur la place Flagey, c’est fini!

Dans le centre et le sud-ouest du pays : Variable avec des averses locales. Plus tard, temporairement plus sec. Dans le nord du pays : Le temps deviendra variable avec des averses locales (éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre). Dans le sud de l'Ardenne et en Lorraine belge : Ciel très nuageux avec des averses locales. De la brume ou des bancs de brouillard par endroits.

20h 6°C 8 km/h 22h 6°C 13 km/h