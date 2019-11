Meurtre pour une casquette à Bruxelles: sit-in ce mercredi

Dans le centre et l'ouest du pays : Temps partiellement à très nuageux avec encore le risque d'une averse. Il fera temporairement plus sec. Dans le sud de l'Ardenne et en Lorraine belge : Ciel très nuageux avec des averses locales. De la brume ou des bancs de brouillard par endroits. Le long de la frontière française. : Temps partiellement à très nuageux avec encore le risque d'une averse. Il fera temporairement plus sec. En fin de nuit, le risque de précipitations augmentera à nouveau à partir de la frontière française.