Le nombre de faits de violence à l’égard de policiers de la zone de Bruxelles-Ixelles a quadruplé en quatre ans, ressort-il d’une réponse fournie par cette zone à la conseillère communale et de police, Bianca Debaets (CD&V).

En 2016, cent procès-verbaux (PV) de faits de ce type avaient été dressés. Pour l’année en cours, on en a déjà dénombré 392, alors que l’année n’est pas terminée. La progression de leur nombre est constante depuis 2016 : on en avait dénombré 206 en 2017 et 320 en 2018.

Le nombre de sanctions lui aussi progressé en parallèle.