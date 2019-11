Bruxelles: un Family Day pour connaître l’Europe

Un Family Day organisé à la Maison de l’histoire européenne, située au 135 rue Belliard à Bruxelles, ce dimanche 17 novembre de 10h30 à 18h.

Tout au long de cette journée, les enfants et parents pourront redécouvrir l’exposition ‘Jeunesse rebelle’ et participer à de nombreux ateliers participatifs comme une visite en réalité augmentée ou de la création d’accessoires et de badges inspirés du XXe siècle. Ce sont des activités spécialement conçues pour les familles.